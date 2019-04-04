انت الان تتابع طلاب أولى ثانوي: امتحان الكيمياء تعجيزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

امتحان التابلت - صورة أرشيفية

اختتم، اليوم الخميس، طلاب الصف الأول الثانوي العام أداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية بأداء امتحان مادة الكيمياء، إذ أكد الطلاب نجاحهم في الدخول على سيستم منصة الامتحان، الذي يعمل دون أعطال أو توقف، إلا أن أسئلة الامتحان جاءت تعجيزية وفوق مستوى الطالب المتفوق. من جانبه صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن هناك لجنة مشكلة تعمل على دراسة نتائج الطلاب في الامتحانات الإلكترونية، والمشكلات التي ظهرت سواء تتعلق بشكاوى الطلاب من بعض الأسئلة أو تحميل منصة الامتحانات.

وأوضح شوقي، لـ"التحرير"، أن اللجنة المشكلة منذ بدء الامتحانات أواخر مارس الماضى سوف تنتهى من عملها خلال الأيام المقبلة، وترفع تقرير بكل ما يتعلق بتحليل نتائج الطلاب ومقارنتها، والتقنية اللازمة واحتياجات البنية التكنولوجية في المدارس.وأشار إلى أن الطلاب الذين خاضوا التجربة الإلكترونية من أجهزة التابلت

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