انت الان تتابع طلاب أولى ثانوي: امتحان الكيمياء تعجيزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
امتحان التابلت - صورة أرشيفية
اختتم، اليوم الخميس، طلاب الصف الأول الثانوي العام أداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية بأداء امتحان مادة الكيمياء، إذ أكد الطلاب نجاحهم في الدخول على سيستم منصة الامتحان، الذي يعمل دون أعطال أو توقف، إلا أن أسئلة الامتحان جاءت تعجيزية وفوق مستوى الطالب المتفوق. من جانبه صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن هناك لجنة مشكلة تعمل على دراسة نتائج الطلاب في الامتحانات الإلكترونية، والمشكلات التي ظهرت سواء تتعلق بشكاوى الطلاب من بعض الأسئلة أو تحميل منصة الامتحانات.
وأوضح شوقي، لـ"التحرير"، أن اللجنة المشكلة منذ بدء الامتحانات أواخر مارس الماضى سوف تنتهى من عملها خلال الأيام المقبلة، وترفع تقرير بكل ما يتعلق بتحليل نتائج الطلاب ومقارنتها، والتقنية اللازمة واحتياجات البنية التكنولوجية في المدارس.وأشار إلى أن الطلاب الذين خاضوا التجربة الإلكترونية من أجهزة التابلت
وأوضح شوقي، لـ"التحرير"، أن اللجنة المشكلة منذ بدء الامتحانات أواخر مارس الماضى سوف تنتهى من عملها خلال الأيام المقبلة، وترفع تقرير بكل ما يتعلق بتحليل نتائج الطلاب ومقارنتها، والتقنية اللازمة واحتياجات البنية التكنولوجية في المدارس.
وأشار إلى أن الطلاب الذين خاضوا التجربة الإلكترونية من أجهزة التابلت سترسل لهم النتيجة عبر جهاز التابلت الخاص بهم، في خلال يوم من أداء الامتحان، لكن الطلاب الذين تدربوا على الامتحان من خلال موقع الوزارة لن تكون لهم نتيجة، وعلى الطلاب أن يتناقش مع معلمه في إجاباته على الامتحان لمعرفة مستواه.
وعن الامتحان الإلكتروني الثالث، أوضح الوزير أنه حتى الآن لم يتم تحديد شكل الامتحان، خاصة ما يتعلق بالجزء الورقي أو الإلكتروني وإن كانت هناك احتمال كبير بأداء الطلاب للامتحان بشكل إلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب أولى ثانوي: امتحان الكيمياء تعجيزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.