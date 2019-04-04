تعليم الدقهلية: حظر السياسة والدين في الامتحانات

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صورة أرشيفية
أمر علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، في اجتماعه مع مُوجهي المواد الدراسية وواضعي امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الابتعاد عن وضع أسئلة تتناول أمور سياسية أو الدينية عند وضع أسئلة امتحانات النقل، ومن لا يلتزم بقرار الحظر سيحول إلى التحقيق، ووضع نماذج للإجابة تتسم بالمرونة وتتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة لمراعاة الطلاب، أثناء التصحيح، وذلك أثناء مناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام (2018 _ 2019).
وشدد عبدالرؤوف، على ضرورة الالتزام بسرية الامتحانات، وأن يشمل الامتحان جميع أجزاء المنهج، ومراعاة الوزن النسبي للورقة الامتحانية ووقت الامتحان، مع ضرورة الانتهاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني. على جانب آخر، دشنت المديرية مبادرة لمحاربة الغلاء وطرح منتجات طبيعية ومصنعة بأيدي أبناء المدارس الفنية للتعليم
وشدد عبدالرؤوف، على ضرورة الالتزام بسرية الامتحانات، وأن يشمل الامتحان جميع أجزاء المنهج، ومراعاة الوزن النسبي للورقة الامتحانية ووقت الامتحان، مع ضرورة الانتهاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني.
على جانب آخر، دشنت المديرية مبادرة لمحاربة الغلاء وطرح منتجات طبيعية ومصنعة بأيدي أبناء المدارس الفنية للتعليم الزراعي والصناعي داخل منافذ بيع بأسعار مخفضة في متناول محدودي الدخل، تشمل ألبان ومستحضرات تجميل ومنظفات، وذلك عن طريق فتح منافذ لبيع تلك المنتجات في مدارس الثانوية الزراعية بإدارة السنبلاوين والثانوية الزراعية بإدارة ميت غمر والثانوية الزراعية بإدارة بلقاس.
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