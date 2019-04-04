انت الان تتابع الوزير يعنف مسئولين بمحطة بني سويف: «نظفوا مكاتبكم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
جولة تفيدية لوزير النقل في محطة بني سويف
أبدى الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الخميس، استياءه من سوء حالة البوفيهات المنتشرة على الأرصفة بمحطة السكك الحديدية ببنى سويف، وعدم مطابقتها لمواصفات الأمان، وعدم إعلان التسعيرة، بخلاف عدم وجود الشهادات الصحية، وأعطى تعليمات لأملاك السكك الحديدية "MOT" بسرعة تطوير تلك البوفيهات وتزويدها بوسائل الإطفاء وعدم استخدام أى وسائل قابلة للاشتعال فى صناعتها، وأمر المسئول عن المحطة بسرعة استبدال اللوحات الإرشادية المتهالكة بالمحطة وإنارتها وسرعة عمل الترميمات للشروخ التي لاحظها أثناء تفقده حفاظا على أرواح الركاب.
وتفاجأ الوزير، أثناء التفقد بغلق الغرف الخاصة بمفتش الحسابات، ومفتش النقل، وأصر على حضور الموظفين المسئولين عن تلك الغرف وفتحها، وعندما دخلها فوجئ بالقمامة وأكواب الشاي ومخلفات الأطعمة تملأ أرجاء المكتب، واتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الإهمال الذي لاحظه، قائلًا: "لمفتش الحسابات والنقل نظفوا مكاتبكم". واستقبل
وتفاجأ الوزير، أثناء التفقد بغلق الغرف الخاصة بمفتش الحسابات، ومفتش النقل، وأصر على حضور الموظفين المسئولين عن تلك الغرف وفتحها، وعندما دخلها فوجئ بالقمامة وأكواب الشاي ومخلفات الأطعمة تملأ أرجاء المكتب، واتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الإهمال الذي لاحظه، قائلًا: "لمفتش الحسابات والنقل نظفوا مكاتبكم".
واستقبل محافظ بنى سويف الوزير، الذي وصل إلى محطة سكة حديد بني سويف"مستقلا أحد القطارات قادما من القاهرة ضمن جولات الوزير لمتابعة سير العمل بمنظومة السكة الحديد والإشراف على حملة الانضباط التي تنفذها الوزارة الخاصة بانتظام مواعيد قيام ووصول القطارات بهذا المرفق الحيوي الذي يتعامل معها ملايين الركاب يوميا.
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