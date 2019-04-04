شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء سفاجا يصدر أول فاتورة رسوم موحدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر ميناء سفاجا البحري أول فاتورة موحدة، شاملة رسوم جميع الجهات العاملة بالميناء، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي بدل الفواتير المتعددة، وجرى تعديل نظام التشغيل الإلكتروني ليتناسب مع قرارات المجلس الأعلى للموانئ.
تعتبر الفاتورة الموحدة أول تفعيل لنظام الشباك الواحد بالموانئ لسرعة إنهاء الإجراءات وتقليل الوقت الذي كانت تستغرقه الشركات الملاحية، ومن المقرر تفعيل النظام في جميع الموانئ التابعة للهيئة بعد التوافق على نظام التطبيق لاحقًا.
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