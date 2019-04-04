شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل لأحد العمال: «هحقق في شكواك بنفسي.. ولو غلطان هدبحك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استوقف عامل في محطة سكك حديد بني سويف، المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أثناء تفقده المحطة، الخميس، قائلًا: «يا معالي الوزير أنا عندي مشكلة، الهيئة أعطتني جزاء 10 أيام وأنا مظلوم»، على حد زعمه.
أضاف العامل: «أنا عامل براد، وليس لي دخل بالمشكلة التي حدثت»، فرد الوزير: «اسمك إيه؟»، فأجاب العامل، فرد الوزير: «أنا هحقق في الشكوى بنفسي، بس لو طلعت غلطان هدبحك»، فرد العامل: «موافق يا معالي الوزير».
كان المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، استقبل، صباح الخميس، المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، في محطة سكك حديد بني سويف في زيارة تفقدية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل لأحد العمال: «هحقق في شكواك بنفسي.. ولو غلطان هدبحك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.