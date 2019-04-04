شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل لأحد العمال: «هحقق في شكواك بنفسي.. ولو غلطان هدبحك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استوقف عامل في محطة سكك حديد بني سويف، المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أثناء تفقده المحطة، الخميس، قائلًا: «يا معالي الوزير أنا عندي مشكلة، الهيئة أعطتني جزاء 10 أيام وأنا مظلوم»، على حد زعمه.

أضاف العامل: «أنا عامل براد، وليس لي دخل بالمشكلة التي حدثت»، فرد الوزير: «اسمك إيه؟»، فأجاب العامل، فرد الوزير: «أنا هحقق في الشكوى بنفسي، بس لو طلعت غلطان هدبحك»، فرد العامل: «موافق يا معالي الوزير».

كان المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، استقبل، صباح الخميس، المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، في محطة سكك حديد بني سويف في زيارة تفقدية.