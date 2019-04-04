شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن اكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات: «وداعًا للطوابير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن اكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات والتي نفذتها شركة تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، ذلك في إطار السعي للتخفيف على أصحاب المعاشات وتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، وتوفير جميع خدمات المعاشات للمواطنين بأسهل وأسرع وأحدث الطرق والآليات.

وتتضمن المنظومة أكثر من 10 خدمات متنوعة للوفاء بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب المعاشات، ويمكن الاستفادة بها مباشرة عن طريق الخدمة الصوتية أو الاستعانة بتطبيق «معاشي» الإلكتروني أو عن طريق ماكينات «نقاط البيع» المتواجدة في كل مكاتب وفروع هيئة التأمينات البالغة 600 مكتب في جميع أنحاء الجمهورية.

وتشمل خدمات تطبيق «معاشي» للهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد و«IOS» والذي يعد أحد قنوات التعامل مع المنظومة الخاصة ببطاقة المعاشات خدمات دفع الفواتير، بالإضافة إلى جميع خدمات البطاقة كالاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب ووقف وتفعيل وإصدار البطاقات وتغيير كلمة السر أو استرجاعها

وكما سيتمكن أصحاب المعاشات من خلال الخدمة الصوتية «IVR» من الاتصال برقم «19630»، للاستعلام عن الرصيد المتاح ببطاقة استلام المعاش، أو وقف البطاقة حال ضياعها، أو تفعيلها أو تغيير الرقم السري أو طلب رقم سري جديد حال نسيان الرقم السري الأصلي، كما ستتيح الخدمة الصوتية للمتصل، إعادة إصدار البطاقة أو طلب كشف حساب مختصر.

خدمات إلكترونية لوزارة التضامن

خدمات إلكترونية لوزارة التضامن

وكما ستتاح من خلال مكاتب التأمينات المنتشرة على مستوى الجمهورية جميع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مثل دفع فواتير الكهرباء وإشتراكات التأمينات الإجتماعية.

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من جانبها، صرحت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، بأن الخدمات الجديده تأتى في محاولة من وزارة التضامن للتخفيف على أصحاب المعاشات وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم دون عناء وتوفير الوقت والجهد وتكلفة المواصلات، كما أن الخدمات الجديدة التي يتم إتاحتها لأصحاب المعاشات تأتى ضمن خطوات عديدة لتطوير منظومة المعاشات في مصر على مستوى البنية التحتيه وميكنة مكاتب التأمينات وميكنة الخدمات المقدمة من خلال فروع الهيئة بصندوقيها العام والخاص والحكومى مع تنظيم دورات لتدريب العاملين بالهيئة ورفع كفاءتهم وذلك بالتوازى مع إعداد قانون جديد للتأمينات يأخذ بأحدث ما وصلت إليه التشريعات المنظمة لعمل الهيئات التي تشرف على أموال التأمينات في العالم ويضمن أكبر قدر من المكاسب لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

فيما قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إي فاينانس»: «نشعر بالفخر لمساهمتنا في تنفيذ المشروع الذي يوفر سبل الراحة للمواطنين من أصحاب المعاشات ويسهل من تعاملاتهم المالية ويحسن تجاربهم اليومية مع هيئة التأمينات، هذا النجاح هو في الحقيقة انعكاس مباشر لخطط واستراتيجيات الشمول المالي والتحول الرقمي التي تتبناها الدولة، واليوم نقدم مثالا واضحا على أهمية هذه الخطط في حياة وواقع كل المواطنين».

وتابع: «حرص الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على تنفيذ المشروع من أجل تسهيل تأدية الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعمها لنا، دفعنا لإنجاز المهمة بدقة ومهارة مع مراعاة عامل الوقت، وقد أثبتنا كفاءتنا في إنجاز كل المهام باحترافية بفضل ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة تقنيا، لتتحقق هذه النقلة التاريخية في التعاملات المالية لأصحاب المعاشات».

وأضاف: «منظومة الخدمات المتكاملة لأصحاب المعاشات هي مشروع من ضمن مشاريع كثيرة للدفع والتحصيل الإلكتروني، نفذناها لصالح العديد من الوزارات والجهات الحكومية، ونحن سعداء بقدرتنا على النجاح في كل مرة وإثبات جدارتنا بالشعار الذي نتبناه بأننا الشريك الذي تفضله أي جهة طموحة».

يأتي الإعلان عن هذه الخدمات المقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب المعاشات تزامناً مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 لـ900 جنيه؛ لمواجهة التضخم.