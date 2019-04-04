شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه وضعفها عن مدينة قليوب لـ12 ساعة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع مياه الشرب عن منطقة قليوب المحطة وضعفها عن مدينة قليوب يوم الأحد، الموافق 7/4/2019 من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وذلك لإصلاح عطل بخط المياه الرئيسي لمدينة قليوب.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.