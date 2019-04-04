شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الخليجي» يعتمد مراكز فحص طبي جديدة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي قرارًا بفتح باب التقدم للمراكز الطبية في جمهورية مصر العربية لاعتماد مجموعة من مراكز الفحص الطبية الجديدة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، لفحص الوافدين للعمل داخل دول المجلس. أعلن المجلس إتاحة الفرصة للمراكز الطبية المرخص لها داخل مصر للتقدم من خلال موقع برنامج فحص الوافدين عبر الرابط الإلكتروني «www.gcchmc.org» وتعبئة النموذج الخاص بالاعتماد عبر الضغط على «apply for ghc accreditation»، علمًا بأن آخر موعد لتقديم طلبات الاعتماد سيكون نهاية أغسطس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التعاون الخليجي» يعتمد مراكز فحص طبي جديدة في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.