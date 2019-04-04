شكرا لقرائتكم خبر عن بقلب وجسد واحد.. سيدة تضع مولودًا برأسين في أسوان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة كوم أمبو بأسوان حالة ولادة نادرة لسيدة تبلغ من العمر ٢٦ عاما، بعد أن وضعت السيدة طفلا برأسين وجسد وقلب واحد.

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كانت السيدة العشرينية فاجأتها آلام الولادة، وتم نقلها إلى طبيبتها مروة الصغير بمدينة كوم أمبو، والتي أجرت لها عملية قيصرية داخل عيادتها لولادة الطفل، والذي تبين أن حالته نادرة، وأنه تمت ولادته برأسين منفصلتين وجسد وعمودين فقريين وقلب وأمعاء واحدة، حيث تم نقل الطفل إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، ووضعه تحت الملاحظة، وتم نقل الطفل بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وقال الدكتور محمد غلاب، مدير مستشفى كوم أمبو، إنه تم إيداع الطفل داخل حضانة مستشفى كوم أمبو المركزي، وبعد الاطمئنان على حالته الصحية تم سفر الطفل بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لمتابعة الحالة هناك.

وأضاف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم توفير كافة أوجه الرعاية للطفل منذ وصوله إلى المستشفى حتى نقله لأسيوط، مشيرا إلى أن حالة الطفل من الحالات النادرة التي تستدعي رعاية طبية من نوع خاص.