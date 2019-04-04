شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «الأعلى للإعلام» و«العربية لتدريب الإعلاميين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الموسم التدريبي القادم للإعلاميين الأفارقة سيشهد تطويراً كبيراً بعد أن تم تطوير مناهج التدريب وإنشاء قاعدة بيانات للمتدربين السابقين وتزويد معهد تدريب الأفارقة بأجهزة حديثة وإنشاء 3 معامل للكمبيوتر مزودة بسرعات انترنت عالية لتسهيل تواصل الإعلاميين الأفارقة، مع مؤسساتهم أثناء فترة التدريب بالإضافة إلى إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماع وموقع خاص بمركز تدريب الإعلاميين الأفارقة يقوم على تحرير المواد الخاصة بالمتدربين.

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جاء ذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والذي تضمن اتفاقا بين الجهتين لتدريب الإعلاميين الأفارقة باستديوهات الأكاديمية، وعقد ندوات مشتركة حول التعاون المصري والأفريقي، ومشاركة الدارسين بالمعهد ونظرائهم من دولهم والدارسين بالأكاديمية في دورات مشتركة.

وأكد المهندس إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، أن تفعيل البروتوكول سيبدأ من العام التدريبي الحالي، وتحديدا من الدورة القادمة خلال شهر إبريل الحالي، والتي يستضيف المجلس الأعلى فيها خمسين صحفياً من 25 دولة إفريقية في دورة تدريبية تستمر لمدة خمسة أسابيع، وأضاف المهندس إسماعيل أن البروتوكول الموقع مع المجلس يعد دعماً للنشاط التدريبي الذي تقدمه الأكاديمية للعديد من الجهات.

حضر توقيع البروتوكول محمد العمري، وكيل المجلس، وصالح الصالحي ومجدي لاشين، عضوا المجلس، وأحمد سليم الأمين العام، وأحمد عبدالعزيز، المستشار القانوني، ومعتز خميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية.