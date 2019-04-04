شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نحتاج لتغيير ثقافة التعليم لمواكبة التطور التكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الجميع يحتاج لتغيير ثقافة التعليم، وتساءل السيسي أثناء فعاليات منتدى التعليم العالمي: «كيف يتعامل المصريون وهل يحصلون على التعليم من أجل كسب العيش أي ثقافة يتعاملون بها؟».

وتابع: «ثورة الاتصالات والتكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة أثرت على العالم بشكل كبير، ولا يمكن قياس مدى التطور الهائل على الإنسانية بعد التغيرات التكنولوجية المحتملة».

وأضاف: «نحتاج لتغيير ثقافة التعليم لمواكبة التطور التكنولوجي، ولا يمكن أن لا نشارك المصريين في الثورة التكنولوجية الرابعة»، وشدد السيسي على أن أهم ما لفت انتباهه هو الحديث عن تأثير التكنولوجيا على الأجيال القادمة.