شكرا لقرائتكم خبر عن «اعرف.. شارك.. حتى لو في الخارج».. حملة للرد على استفسارات التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، حملة تحت عنوان «اعرف.. شارك.. حتى لو في الخارج»، للرد على استفسارات المصريين في الخارج، بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة، ولتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري.

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تلقت وزارة الهجرة مئات الأسئلة من المصريين في الخارج، عبّر الصفحات الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال البريد الإلكتروني حول التعديلات الدستورية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، في تصريحات صحفية، إن الحملة تستهدف فتح قناة حوار مباشر مع المصريين في الخارج عن التعديلات الدستورية، والإجابة على كافة استفساراتهم بشأنها، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير كافة أشكال الدعم للمصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم وإشراكهم فيما يحدث على أرض مصر من تنمية.

وأكدت وزير الهجرة أن الحملة تستهدف رفع الوعي لدى المصريين بالخارج في كل ما يتعلق بالتعديلات الدستورية المطروحة، مشيرة إلى أهمية المشاركة في عملية الاستفتاء وإبداء الرأي وممارسة حقهم الدستوري والوطني، وما تحقق للمصريين بالخارج من حقوق سياسية التي يجب استمرارها وزيادتها.