شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: من الصعب علينا عدم المشاركة في الثورة الرابعة من التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه من الصعب علينا عدم المشاركة في الثورة الرابعة من التكنولوجيا.

وأضاف الرئيس في افتتاح المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل في العاصمة الإدارية الجديدة: «ثورة الاتصالات والتكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة أثرت على العالم بشكل كبير، ولا يمكن قياس مدى التطور الهائل على الإنسانية بعد التغيرات التكنولوجية المحتملة».