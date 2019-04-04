شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تلتقي الشركات الصينية بهدف زيادة التدفقات لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات الدورة الـ 19 للقمة العالمية للمجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC Global Summit 2019 بمدينة إشبيلية باسبانيا، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اجتماعا مع شركة CTRiP الصينية والتي تعتبر أكبر الشركات المقدمة لخدمات السفر عبر الإنترنت حيث تقدم خدمات الحجز والإقامة والنقل والجولات السياحية، ولديهم حصة في السوق الصيني تصل إلى 80 ٪ .

وبحث الاجتماع سبل تنشيط وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر من الصين، ومناقشة طرق وآليات التعاون للترويج لمصر في السوق الصيني، حيث أن السوق الصيني له طبيعة خاصة، وله مواقع تواصل اجتماعي خاصة به مثل WeChat وWeibo.

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وخلال الاجتماع أشارت الوزيرة إلى آفاق التعاون الجديدة والمتزايدة التي تشهدها العلاقات بين مصر والصين في كافة المجالات ومنها مجال السياحة، مؤكدة على أهمية السوق الصينية كأحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية، لافتة إلى النمو الذي تشهده أعداد السياحة الصينية الوافدة لمصر.

وقدمت الشركة مقترحاتها حول سبل التعاون والخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركة للوزارة، حيث تمتلك الشركة قاعدة بيانات دقيقة عن شرائح السائحين والتي يمكن استخدامها في الترويج واستهداف الشرائح المختلفة من السائحين.

وفي سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط مع تيري ڤون بيبرا مدير عام الأسواق الأوروبية لمجموعة «علي بابا» الصينية، واحدة من أكبر الشركات التي تقدم خدماتها على الانترنت في العالم، وذلك لبحث سبل التعاون معهم.

وتم خلال اللقاء الإتفاق على عقد لقاء لممثلي المجموعة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لبحث آليات التعاون فيما يخص التعامل على موقع أو منصة على پاي (Alipay) وهو موقع تابع لمجموعة «على بابا» يقدم خدمة الدفع عبر الإنترنت، وهو أحد اهم مواقع الدفع عبر الانترنت في العالم حيث وصل عدد مستخدميه ٨٧٠ مليون في ٢٠١٨، ويستحوذ هذا الموقع على أكثر من ٥٠٪ من السوق الصيني في هذا المجال.