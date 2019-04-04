شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أعمال تطوير مكتب «أبحاث التزييف والتزوير» بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، المستشار خالد عبدالوهاب، مساعد وزير العدل لشؤون مصلحة الخبراء والطب الشرعي، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، في افتتاح أعمال تطوير مكتب الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير التابع لمصلحة الطب الشرعى بالقليوبية، ليخدم محافظتي القليوبية والشرقية.

افتتاح تطوير مكتب أبحاث التزييف والتزوير بالقليوبية

وشملت أعمال تطوير المكتب إنشاء حجرة خوادم رئيسية مؤمنة ومجهزة بالتقنيات الحديثة من أنظمة إطفاء الحريق وتكييف الهواء تعمل على مدار 24 ساعة لضمان حفظ وسلامة الخوادم وربطها بشبكة بيانات داخلية مستحدثة لتحقيق سرعة ودقة تداول البيانات وتأمينها بأحدث أنواع برامج تأمين المعلومات، بالإضافة إلى إنشاء 6 مكاتب متخصصة للاستكتاب، وتطوير البنية التحتية للمكاتب الإدارية ومكاتب الخبراء بالكامل لتوفير بيئة ملائمة للعمل وسرعة الإنجاز، كذلك شملت أعمال التطوير تجديد استراحة الانتظار الخاصة بالمتقاضين وإضافة كاميرات مراقبة بحجرات الاستكتاب والمدخل الرئيسي بالإدارة.

افتتاح تطوير مكتب أبحاث التزييف والتزوير بالقليوبية

جدير بالذكر أن طاقة هذا المكتب الاستيعابية تتجاوز 6000 قضية سنوياً، ويعمل على قوته الوظيفية 28 خبيراً و14 موظفا إداريا، وتأتى أعمال تطوير هذا المكتب من خلال التعاون المشترك والمستمر بين وزارتى العدل والتخطيط في تطوير بعض منشآت الجهات التابعة لوزارة العدل سواء من ناحية البنية الأساسية أو من ناحية البنية التقنية، مما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.