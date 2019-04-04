شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: نعمل على تطوير شبكات التوزيع في محافظة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن محافظة الفيوم تشهد تطويرا كبيرا في شبكات التوزيع والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتم إضافة محولات وكابلات لتحسين الخدمة المقدمة في جميع أنحاء المحافظة.

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وأضاف «شمعة» خلال اجتماعه مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم، أن عدد المشتركين بالمحافظة حوالى (690870) مشتركا، وتم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره (444.3) مليون جنيه، حيث تم إنشاء عدد (4) لوحات توزيع وإحلال عدد(2) لوحة توزيع، وتنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 244 كم كابلات و(4) كم خطوط هوائية.

كما تم تنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المنخفض لتنفيذ حوالى 106 كم كابلات وموصلات معزولة، وتم تركيب عدد (129) محولا جديدا لإحلال ورفع قدرة عدد (516) محولا.

كما تم تنفيذ خطة الدولة لرفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط، المارة أعلى الكتل السكنية، والتى تمثل خطورة على حياة المواطنين واستبدالها بكابلات أرضية وذلك بالتنسيق مع المحافظة لتحديد أولوية تنفيذ تلك العمليات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد (59) عملية بإجمالى تكلفة 43.8 مليون جنية كمرحلة أولى عام 2017/2018، وتم إدراج عدد (31) عملية في عام 2018/2019 بإجمالى تكلفة 29.7 مليون جنيه كمرحله ثانية وجارٍ تنفيذها.