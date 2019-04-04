شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الكيمياء.. و«التعليم» تشكل لجنة لتقييم التجربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالنظام التراكمي الجديد، الخميس، امتحان مادة الكيمياء عبر أجهزة التابلت، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان الإلكترونية بسهولة بعد إدخال الكود الموحد للمدارس والتي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأنهي طلاب الثانوية التراكمية، الامتحانات التدريبية التجريبية الثانية لهذا العام، والتي بدأت 24 مارس الماضي. وأكد الطلاب أن الامتحانات الإلكترونية تمت بشكل مختلف عن الأسئلة النمطية التقليدية وبعيدة عن أسلوب الحفظ والتلقين، ولكن لم يتم الحكم عليها بشكل جيد نظرا لأداؤها دون الارتباط بالمدرسة والوقت المخصص لها، حيث تم إتاحة الامتحانات على مدار 12 ساعة وتم غالبيتها خارج المدرسة.

وأضاف الطلاب أن الاختبار الحقيقي للامتحانات أن تتم داخل الفصول وفي نفس الوقت لقياس كفاءة الشبكات ومنصة الامتحانات الإلكترونية.

وطالب الطلاب وأولياء أمورهم، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة إعادة النظر في صعوبة الأسئلة والوقت المخصص للإجابة مراعاة لمستوى الطلاب.

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من جانبها، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشكيل لجنة لرصد ملاحظات الطلاب على الامتحانات الإلكترونية الأولى لهم وتقييم التجربة لتحديد شكل امتحانات تقييم النجاح والرسوب خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

وأكدت الوزارة أنه تم رصد تغيب عدد كبير من الطلاب عن أداء جميع الامتحانات، فيما أدي بعض الطلاب امتحان عدد من المواد الدراسية ولم يتمكنوا من أداء باقي الامتحانات فيما اكتفي بعض الطلاب بتحميل الاختبارات من موقع الوزارة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم إن هناك لجان تكنولوجية تعمل على حل المشكلات التقنية التي ظهرت خلال فترة الامتحانات على منصة الامتحانات الإلكترونية والعمل على حلها على مدار الساعة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الوزارة تعمل على تحليل نتائج الطلاب بالامتحانات الالكترونية لطلاب الثانوية التراكمية، وحصر عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات وكذلك المشكلات التي ظهرت في الامتحانات سواء تتعلق بشكاوى الطلاب من بعض الأسئلة أو مشكلة تحميل المنصة الإلكترونية للامتحانات وتحديد احتياجات المدارس.

فيما أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية التراكمية من خلال 50 مركزا إلكترونيا يعمل على مستوى الجمهورية حيث يقوم بالتصحيح 1500 معلم مدرب ومؤهل لذلك، مؤكدا أن عدد الامتحانات التي قام الطلاب بالإجابة عليها تجاوز مليون ونصف المليون اختبار.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد عن تأجيل امتحانات الثانوية التراكمية لما بعد امتحانات الثانوية العامة بشهر يوليو، وأكدت أنه حتى الآن لم يتم وضع جدول الامتحان الثالث لطلاب الصف الأول الثانوى وجارى تصور ووضع المقترحات وتحديد موعد انطلاقه.