شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح تجربة «الميد تيرم».. امتحانات نهاية العام أون لاين بـ«تجارة المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت كلية التجارة جامعة المنصورة لأداء امتحان نهاية العام أون لاين بـ«قاعتين أون لاين وتجربة عملية».

صرح الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة جامعة المنصورة، بأنه يسعى لإجراء امتحانات نهاية العام أون لاين بعد نجاح تجربة الميد تيرم، وقال: «بدأنا العام الحالي في تنفيذ تجربة جديدة لنقل كلية التجارة وطلابها ليواكبوا التطور، حيث تم تحويل جميع الكتب إلى كتب إلكترونية وتم وضعها على سي دي يتسلمه الطالب في بداية العام كما اتجهنا لجعل امتحانات الميد تيرم على الإنترنت بحيت يتمكن الطالب من أدائها من أي مكان بالكلية سواء باستخدام الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة ونجحت التجربة ولاقت قبولا كبيرا لدى الطلاب».

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وأضاف «عطوة»: «نستعد حاليا لإجراء امتحانات نهاية العام أون لاين، وجارٍ تجهيز قاعة الأون لاين وتسع 250 جهاز كمبيوتر مجهزة للامتحانات والتدريب، كما يجري أيضا تجهيز مركز متكامل للتدريب والتنمية البشرية على أحدث مستوى بالتعاون مع الأكاديمية الرئاسية الروسية»، مشيرا إلى أنه تم إمداد الكلية بأحدث أجهزة الداتا شو والسبورة الإلكترونية وأنه يسعى دائما لخلق بيئة علمية متميزة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كلية التجارة جامعة المنصورة

من جهته، أشاد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، بالتطورات الموجودة بكلية التجارة، مؤكدا على دعمه لها، خاصة أنه يسعى لجعل امتحانات الطلاب أون لاين.

وعلى الصعيد نفسه، بدأت كلية التجارة إجراء تجربة عملية للامتحانات أون لاين داخل مدرج المهدى بالكلية باستخدام أجهزة الموبايل الخاصة بطلاب الكلية، وشارك عدد كبير من طلاب الكلية في التجربة، حيث تم تدريبهم على أداء الإمتحان باستخدام موبايلاتهم الشخصية لقياس كفاءة الإنترنت اللاسلكى بالمدرج والسيرفر.