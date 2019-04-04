شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور حالات جديري مائي بين عدد من طلاب مدارس الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن وكيل وزارة الصحة بالأقصر، الدكتور السيد عبدالجواد، ظهور بعض حالات اشتباه بالجديري المائي بين تلاميذ المدارس، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في جميع المدارس، سواء ظهرت فيها حالات إصابة أو الأخرى التي لم تطلها الإصابة بعد.
وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم تكليف الأطباء بالمرور اليومي على المدارس للقيام بأعمال المسح الطبي اللازمة ورصد ظهور أي حالات مصابة، لافتا أنه يتم متابعة المخالطين لأي حالات مُصابة في المنازل.
وأضاف «عبدالجواد» أن الجديري المائي مرض بسيط ينشط خلال تلك الفترة من كل عام باعتبارها موسم انتشاره، موضحًا أن فترة حضانته تمتد إلى أسبوعين.
وذكر أنه يتم تنفيذ برنامج توعوي بالإجراءات الوقائية لأولياء الأمور الذين تظهر لديهم أي حالات إصابة بالمدارس أو المنازل لسرعة الإبلاغ، لأن الإبلاغ السريع يساعد على الشفاء المبكر، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بالمدارس من بينها ضرورة أن تكون فصول المدرسة جيدة التهوية والإبلاغ المبكر عن أي طفل تظهر عليه أعراض المرض لعزله عن زملائه وإعطائه العلاج اللازم، وتوفير المطهرات والصابون بالمدارس.
من جانبها، أخطرت محافظة الأقصر المراكز والمدن والإدارات التعليمية والصحية بتعميم التوعية لكل أولياء الأمور والمعلمين لرفع وعيهم بسرعة اكتشاف الحالات المصابة والتعامل معها وتقديم العناية الطبية لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
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