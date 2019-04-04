شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى: الأب يأثم إذا منع الميراث عن بناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأب الذى يحرم بناته من الميراث عليه "آثم"، مضيفا خلال رده على سؤال ورد له اثناء البث المباشر على صفحة دار الافتاء، أبى كتب الميراث للذكور دون الإناث فما الحكم؟..وجاء رد أمين الفتوى كالآتى:

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تصرف والدك هو شأنه فهو له حرية التصرف و إن كانت نيته المنع والتفرقة فعليه "أثم" ،أما إن قصد المصلحة فتصرفه صحيح وليس عليه إثم.