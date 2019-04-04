شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشغل منظومة الإطفاء بمحطة بنى سويف للتأكد من صلاحيتها ويتفقد ورش أبو راضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، انتظام العمل بمحطة الجيزة للسكك الحديدية والتنفيذ الفعلى لعدد من التوجيهات التى سبق ووجه بها خلال جولته الأخيرة بالمحطة وتشمل ( زيادة عدد المقاعد المخصصة للركاب وتعديل وضع عدد كبير من الكابلات بالمحطة بحيث تصبح أكثر أمانا للمواطنين والاهتمام بإصلاح أكشاك الشركة الوطنية بعربات النوم بالمحطة بحيث تظهر بشكل جيد وزيادة أعمال النظافة بالمحطة وفتح بعض دورات المياة المغلقة)، حيث اطمأن الوزير على تنفيذها كما تابع تنفيذ مبادرة التصدى للركوب بدون تذكرة وتطبيق الغرامات المختلفة ضمن منظومة الانضباط فى منظومة السكك الحديدية والتقى الوزير بعدد من الركاب.

للاستماع الى مقترحاتهم حول المنظومة أوضح المهندس كامل الوزير، خلال الحوار أنه يشكر الركاب على استجابتهم لمبادرة التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة مشيرا إلى أنه سيتم زيادة عدد الشبابيك ووضع أكشاك فى كافة المحطات للتسهيل على الركاب لافتا إلى أنه أعطى تعليماته لمسؤلى السكك الحديدية بزيادة عدد التذاكر بمقدار 20% لحين توريد العربات الحديدة التي تعاقدت عليها الوزارة( 1300 عربة جديدة)والتى ستمكن من زيادة عدد القطارات والعربات واتاحة عدد اكبر من التذاكر، موضحا أنه سيتم كتابة كلمة واقفا على تذاكر نسبة الـ 20% التى وجه الوزير بزيادتها لاستيعاب كثافة الركاب.

كما أوضح الوزير أن هناك انتظام كبير فى مواعيد قيام القطارات وأن بعض التأخيرات نتيجة أعمال تجديد السكة وتطوير نظم الإشارات على الخطوط وحيث يتم الإعلان عن هذه التأخيرات يوميا في كافة وسائل الإعلام مؤكدا على انه لن يتم السماح بوجود سوق سوداء للتذاكر وسيتم التصدى لها بكل حزم مطالبا المواطنين بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات وهيئة السكك الحديدية فى هذا المجال

ثم استقل الوزير قطار رقم 980 القاهرة - أسوان حتى محطة بني سويف حيث اطمأن على مستوى الخدمة المقدمة للجمهور والتقى بعدد من الركاب وتحدث المهندس كامل الوزير معهم حول أهمية تطبيق منظومة الانضباط فى منظومة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لهم والخطط الحالية والمستقبلية للوزارة في تطوير هذا المرفق الحيوى الهام الذى يخدم ملايين الركاب يوميا.

وفى محطة بنى سويف كان فى استقبال وزير النقل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، حيث تفقدا المحطة وشبابيك التذاكر حيث وجه الوزير بزيادة اللوحات الإرشادية بالمحطة الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج للمحطة وإصلاح إجزاء الرخام التالف بالمحطة.

كما أصر الوزير على تشغيل أحد منظومات الإطفاء بالمحطة للتأكد من صلاحيتها حيث تمت التجربة بنجاح ثم تابع تطبيق مبادرة التصدى للركوب بدون تذكرة والتقى بعدد من الكمسارية بالمحطة واكد لهم أهمية الدور الذى يقومون به في هذه المبادرة كما وجه بان تكون الأكشاك الموجودة بالمحطة لها شهادات صحية وقائمة بأسعار المنتجات وأن يتم تغيير اللوحة الأساسية بالمحطة لأخرى جديدة ومضيئة.



وتفقد الوزير ورش كوم أبو راضى ببنى سويف المتخصصة فى إجراء جميع العمرات المختلفة لجميع أنواع عربات الركاب الدرجة الأولى والثانية المكيفة والعربات المميزة والمطورة، بالإضافة إلى عمليات التطوير الشامل للعربات

حيث تابع المهندس كامل الوزير مشروعات التطوير الشامل لـ 60 عربة أسبانى وتحسين 30عربة أخرى من هذه النوعية من العربات بالإضافة إلى التطوير الشامل لـ 18 عربة مميزة و طالب وزير النقل مسؤلى الورشة بان تتم هذه الأعمال على أعلى مستوى من الجودة بالإضافة إلى زيادة متوسط الإنتاج الشهرى للورش من عمرة عربات الركاب بجميع أنواعها والبالغ 125 عربة شهريا، بالإضافة إلى أن تتم عمليات شراء قطع الغيار عن طريق لجنة متخصصة تتضمن محاسبين ومتخصصين من الورشة على أن تكون الأولوية لقطع الغيار المصرية ذات الجودة العالية.

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ثم شاهد وزير النقل مراحل العمل بأقسام الورش المختلفة، التى تتضمن تطوير وتحسين العربات لمعظم مكونات العربات والتى تشمل تركيب كراسى جديدة وشبابيك ودورات مياه وأرفف وأرضيات وإضاءة وأبواب بالإضافة إلى صيانة البواجى بمشتملاتها.

ووجه الوزير بأن يتم المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير والتحسين للعربات بما يضمن عدم خروج أى عربة من الورش قبل أن تتم المراجعة الكاملة لضمان جودة الإنتاج، ومراجعه مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة اى ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش.

وفى ختام الجولة التقى المهندس كامل الوزير، بعمال الورشة حيث أكد لهم أهمية العمل الجاد والمتميز فنيا لتخرج العربات من الورشة بافضل حالة فنية خاصة ان لهذه الورشة دور كبير في تطوير العربات وتحسين الخدمة المقدمة للركاب مشيرا إلى أن كل الدعم الفنى سيقدم لهذه الورشة وكل الورش على مستوى الجمهورية كما سيم تشكيل لجنة من أكبر عامل فى كل ومهندس من ورشة مع مدير الورشة لربط الحوافز بجودة الإنتاج

جدير بالذكر أن ورش عربات الركاب بكوم أبو راضى من أكبر الورش المتخصصة فى عمرة وتطوير عربات الركاب للسكك الحديدية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وتم إنشاؤها على مساحة 75 فدان عام 1987 ويبلغ عدد العاملين بها حوالى 2000 عامل وفنى ومهندس.



وزير النقل يتابع التطوير الشامل وتحسين العربات المكيفة والمميزة بورش كوم ابوراضي المتخصصة (1)