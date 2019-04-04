شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزراء المياه العرب يقر تأسيس نظام عربى جديد لمواجهة التحديات المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية الاجتماع الوزارى المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقهما وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارتين.



وجاء هذا الاجتماع تتويجاً لتوصيات المجلس الوزارى للمياه فى ختام مؤتمر المياه والأراضى وتوصيات الدورة العاشرة للمجلس والذى تم التنسيق لعقده على مدار عامين بين الشركاء والمنظمات الاقليمية لخلق آلية تنسيقيه بين وزارات المياه والزراعة العربية.

ويهدف الاجتماع إلى دعم جهود صانعى السياسات فى الدول العربية للتمكن من تطوير جيل جديد من السياسات والاستثمارات لمواجهة التحديات الحالية والمخاطر المستقبلية المرتبطة بالأمن المائى والامن الغذائى.



وتم التوصية خلال الاجتماع الوزارى بتأسيس نظام عربى جديد بآليات مؤسسية واضحة تعمل على تفعيل التعاون الفعال على المستوى الوطنى والإقليمى، مستهدفا بناء استراتيجيات وخطط فاعلة للعمل على إحداث نقلة نوعية فى منظومة التعاون العربى المشترك.

وانطلاقا من الحرص علي دورية عقد تلك الاجتماعات الوزارية فقد اتفق السادة وزارء المياه والزراعه العرب على عقد الاجتماع الثانى بعد عامين على أن تجتمع اللجنة الفنية لكبار المسئولين سنويا.

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وقد انعقدت على هامش الاجتماع الوزارى ندوة نقاشية حول الاستثمارات المطلوبة فى قطاعى المياه والزراعة وبحث آليات التمويل المبتكرة بهدف خلق سياسات ورؤية مشتركة تعني بترسيخ مفاهيم الإدارة المتكاملة والمستدامه للمياه والأراضى فى الدول العربية فى الوقت الذى دعى فيه الوزراء مؤسسات التمويل والمنظمات الاقليمية والدولية الى دعم الآلية الجديدة وتفعيل مشروعات القرارات التى تنبثق عنها.

كما تم على هامش الإجتماع عقد لقاء تنسيقي بين الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى مع المدير العام لمنظمة الاغذية و الزراعة FAO للتنسيق حول أوجه التعاون بين الوزارة و المنظمة.



جدير بالذكر أنه قد تم الاعداد لهذا الاجتماع الوزارى من خلال المكتب الاقليمى لمنظمة الغذاء و الزراعة FAO بالتنسيق مع السكرتارية الفنية للمجلس الوزارى العربى للمياه والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.



تجدر الإشارة بأنه قد تم مراجعه مسودة إعلان القاهرة الذى تم اعتماده من وزراء المياه و الزراعة العرب خلال الاجتماع التحضيرى للجنة الفنية رفيعه المستوى بوزارات المياه والزراعة العرب صباح أمس حيث تعنى هذه اللجنة باعداد جدول أعمال المجلس الوزارى المشترك واقتراح المشروعات والدراسات ومتابعه خارطة الطريق التى اعتمدها الوزراء بالاجتماع الوزارى.