شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: استيراد ماعز "بور" وأبقار عشار من المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، خلال لقائها مع الدكتور بيتر كيفيك السفير المجري بالقاهرة أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، فى المجالات الزراعية والثروة الحيوانية، خاصة إجراءات استيراد ماعز البور الشهيرة من المجر، بحضور الدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص، والدكتور هشام علام رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن اللقاء الذى جمعهم بمقر وزارة الزراعة بحث استقدام سلالة ماعز البور إلى مصر لما لها من مواصفات عالية الجودة فى إنتاج اللحم واللبن وقدرة عالية على التأقلم مع الظروف المناخية المصرية، موضحة أن الوزارة تشجع المستوردين إلى استيراد هذه السلالة لنشرها بالمناطق النائية والحدودية بمصر من دول المختلفة ومنها دولة المجر والتي يسمح وضعها الوبائى.

وطالبت "محرز" بدعم التعاون الفنى فى مجال التلقيح الاصطناعى فى كل من الماشية والماعز، لضمان استمرارية التنمية في هذا المجال والحفاظ على نقاء السلالات التي سيتم استيرادها، فيما رحب السفير المجري بمبادرة مصر لإستيراد ماعز البور من بلاده، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع كبرى الشركات لتوفير الكميات المطلوبة من ماعز البور وتقديم الدعم الفنى المطلوب فى مجال التلقيح الاصطناعى لكلا من الأبقار والأغنام حيث تمتلك المجر العديد من المعاهد البحثية المتخصصة فى التحسين الوراثى.

وأشارت محرز، إلى أن وزارة الزراعة تشجع المستثمرين على استيراد العجلات العشار وتحت العشار كمبادرة لزيادة إنتاج مصر من الألبان واللحوم الحمراء ونظرا لما لذلك من أهمية فى الأمن الغذائى المصرى هذا بالإضافة إلى إحلال الحيوانات منخفضة الإنتاجية بحيوانات عالية الإنتاجية للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية من اللحوم والألبان فى مصر.

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وأكدت نائب وزير الزراعة عن أعداد العجلات العشار وتحت العشار التى تم استيرادها من دولة المجر خلال الفترة الوجيزة الماضية حيث بلغت 1500 رأس عجلات عشار و450 رأس تحت العشار.

كما أشار السفير المجرى إلى ضرورة دراسة أوجه التعاون الزراعى المختلفة حيث أن المجر على استعداده لإستيراد بعض الحاصلات البستانية المصرية مثل الموالح والمانجو.

والجدير بالذكر أنه قد تم تحديد النصف من شهر يونيو موعدا لزيارة وزير الزراعة المجرى لمصر لعقد اجتماع مع الدكتور عز الدين أبوستيت - وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى المصرى لدعم التعاون المختلفة بين البلدين فى المجال الزراعى.