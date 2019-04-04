البيئة ترفع 300 طن تراكمات للمخلفات إلى المقلب العمومى بالشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية، وبالتعاون مع عدد من الأجهزة المحلية المختصة، المخلفات الصلبة من النقط الوسيطة بمركز ومدينة الإبراهيمية، فى إطار خطة وزارة البيئة لحل مشكلة المخلفات الصلبة، وتحسين جودة البيئة بمحافظة الشرقية، حيث تم ترحيل كمية من المخلفات تقدر بحوالى 300 طن تقريبا للمقلب العمومى بالخطارة.
وعقد الفرع لقاءات تفاعلية مع العاملين بالمقلب بضرورة اتباع التعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم و جودة نوعية البيئة.
وفى استجابة لشكوى من أحد المواطنين، وحرص وزارة البيئة على القضاء على بؤر التلوث البيئى بالمخلفات الصلبة، قام فرع الجهاز بالشرقية برفع تراكمات المخلفات الصلبة من احد شوارع الشرقية، بالتعاون مع إدارة تحسين البيئة بالزقازيق.
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