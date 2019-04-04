شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورؤساء الجامعات من أعضاء المجلس، على هامش افتتاح المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة آخر المستجدات على ساحة التعليم الجامعى فى مصر، حيث وجه الرئيس السيسى بضرورة العمل المستمر على عملية التطوير والتحديث للتعليم العالى فى مصر.