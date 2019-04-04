"شوفوا العلماء بيتكلموا إزاي".. السيسي يوجه رسالة للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين لمتابعة المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي قائلاً: "شوفوا العلماء بيتكلموا إزاي ورؤيتهم للعالم".

وأضاف السيسي في مداخلة قصيرة في الجلسة الأولى للمنتدى العالمي الأول للتعليم العالي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهًا حديثه للمصريين: "شوفوا العلماء بيتكلموا إزاي ورؤيتهم وتناولهم للقضايا.. ودول بيتكلموا عن حياتنا وأبنائنا وأجيالنا القادمة، وفتحنا باب وألقينا ضوء عليه ونتمنى الاستفادة منه".

وتابع: "محتاجين نغير ثقافة التعليم في مصر وياترى المصريين بيتعاملوا مع التعليم كوسيلة لكسب العيش بأي ثقافة".

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وافتتح الرئيس السيسي، ظهر اليوم، فعاليات المنتدى الذي يعقد بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستمر المنتدى حتى بعد غدٍ السبت، ويشارك في فعالياته حوالي 2000 شخصية من بينهم كبار المسؤولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي.

يستهدف المنتدى خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمى والابتكار من خلال مناقشات حوارية تتناول عددًا من القضايا المطروحة عالميًا بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.