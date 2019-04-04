"قد تسحق جيلًا".. السيسي يتحدث عن الثورة التكنولوجية الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لحضور المنتدى العالمي الأول للتعليم والبحث العلمي عن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، قائلًا: "في سبتمبر من العام الماضي كان لنا مساهمة في التكنولوجيا البازغة وتأثيرها على سوق العمل وتحدثنا عن ذلك في الأمم المتحدة".

وأضاف السيسي، خلال فعاليات الجلسة الأولى من جلسات المنتدى، اليوم الخميس، تعقيبًا على حديث أحد الضيوف الهنود بالجلسة، قائلًا: "الثورة التكنولوجية الرابعة قد تسحق جيلًا أو جيلين، كان لنا تجربة خلال ثورة الاتصالات التي حدثت خلال الـ20 عامًا الماضية، أتصور كل ما يحدث تقدم في المعرفة والعلم قدرتنا على التنبؤ بمستقبله ستتراجع، لا يمكن قياس حجم نتائج هذا التطور الهائل الذي يحدث الآن".

وتابع السيسي: "بدأنا نرى ملامح لاختفاء النقود على سبيل المثال، يا ترى اللي كان بيتكلم في ده من 20 أو 30 سنة الناس كانت تتوقع ده يحصل فعلًا، تأثير التكنولوجيا على المستوى الصحي، التطور الحادث في القدرة على تقديم وتطوير العلاج في العالم وتأثيره على إطالة عمر البشر، والدراسات الاكتوارية أصبحت غير متوافقة مع التطور الحادث على أرض الواقع".