توقيع بروتوكول مع "ألفا" البريطانية لتدريب معلمي مدارس النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

وقعت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية، اليوم، بروتوكولًا مع مجموعة ألفا للنشر والتوزيع في المملكة المٌتحده وويلز؛ حرصًا من المؤسسة على تحقيق أعلى مستوى للأداء المهني لمعلمي مدارس النيل لتكون نموذجًا يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي.

وحسب بيان، الخميس، حضر توقيع البروتوكول الدكتور حسن فارس رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، وإياد دراوشة المدير التنفيذى لشركة ألفا للنشر مجموعة ألفا للنشر والتوزيع في المملكة المٌتحده وويلز، وأماني الفار المدير التنفيذي لمؤسسة مصر للادارة التعليمية، شيماء ماريا مديرة مكتب الفا في مصر.

وقال حسن فارس، إن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجالات تدريب المعلمين وتطوير وتزويد مناهج تعليمية في مجالات اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم واللغة الفرنسية واللغة العربية والكمبيوتر من خلال الاستخدام المُتبادَل للطاقات المتوفرة لدى الطرفين، بما يَتوافَق مع رؤية الدولة "مصر 2030"، حيث تتوافر لدى مجموعة ألفا للنشر والتوزيع في المملكة المٌتحده وويلز القدرة على تنفيذ الخطط الطموحة لتطوير وتنفيذ برنامج تدريب المعلمين.

وأضاف فارس، أننا نتطلع إلى أن نكون من بين مؤسسات التعليم التى تقدم نموذجًا تعليميًا جديدًا متميزًا عالي الجودة على المستوى القومي والإقليمي يقوم على المشاركة مع أولياء الأمور والمجتمع فى إدارته وتحقيق أهدافه، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا و تعادل الشهادة الدولية.

وأشار إلى أننا نهدف إلى إعداد طالب متميز معرفياً ومهارياً ومهنياً مؤهلاً لسوق العمل والدراسة الجامعية محلياً وعالمياً من خلال نظاماً تعليمياً متميزاً بمعايير عالمية وهوية مصرية، وتطوير البيئة التعليمية والإدارية لمواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، والتطوير المستمر للمناهج وفق أحدث الإتجاهات العالمية للتعليم والتعلم والخدمات المجتمعية والبيئية بما يدعم مركز المدرسة التنافسى ويحقق مستوى عالِ من رضاء جميع الأطراف المجتمعية.

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وقالت أماني الفار، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للمؤسسة، إن المدارس تهدف إلى خدمة الطبقة المتوسطة التى لا تستطيع إلحاق أبنائها بالمدارس ذات المصروفات السنوية المرتفعة، فضلًا عن أن المدارس تؤهل الطلاب للالتحاق بأي جامعة دولية.

وأضافت أماني، أن شركة ألفا للنشر والتوزيع في المملكة المٌتحدة هى شركة تعني بعمليات النشر وتطوير المناهج في مجال المقررات الدراسية لمواد تعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم وتٌقدم العديد من ورش العمل من خلال دورات تدريبية مٌتخصصة للكوادر التعليمية التي تُركز على البكالوريا الأمريكية والدولية والبريطانية والمناهج الدراسية الوطنية في جميع أنحاء العالم والتى تعمل على تمكين المُعلمين ورفع كفائتهم المهنية.

وأكد إياد دراوشة المدير التنفيذي لدار ألفا للنشر، أن توقيع البروتوكول اليوم يؤكد على ما نحرص عليه دوما وفق استراتيجيتنا من دعم وتدريب المعلمين وتقديم مواد ومصادر تعليمية تتناسب مع أفضل التطبيقات وفق المعايير الدولية.

وأضاف دراوشة، أننا ممتنون لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة مصر للإدارة التعليمية الذين ساهموا في إطلاق هذه الشراكة والتي تأتي ضمن رؤية وخطة الوزارة لتمكين المعلم في توجهها نحو مواكبة التحول الرقمي في التعليم.

وأشار إلى أننا نطمح أن تكون مخرجات هذا التدريب في خدمة تطوير تعليم أجيالنا ومجتمعاتنا القادمة مما يؤدي إلى زيادة الانتاجية المجتمعية من خلال إمداد سوق العمل بجيل يمتلك المعرفة والمهارة بما يؤدي إلى زيادة معدل التوظيف الفعال في مصر والمنطقة.​