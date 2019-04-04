​بالفيديو- وزير التعليم العالي: النهضة لن تتحقق إلا بالعلم.. ونطور مناهج الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار ومي مدحت:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعض جهود الوزارة في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي حيث تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة التعليم، من خلال توفير بنية تحتية متميزة، وجامعات جديدة تحقق عدالة الفرص.

وأضاف عبدالغفار، في كلمته بافتتاح المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل، أن الوزارة تسعى إلى إنشاء جامعات حكومية وأهلية ودولية جديدة.

وتابع: "بدأنا في تطوير مناهج ونظم التعلم في الجامعات المختلفة، مع التركيز على التنافسية مع نظم ومخرجات التعليم، وبدأنا في إنشاء 3 جامعات تكنولوجية، وزاد عدد الجامعات المدرجة في التصنيفات الدولية، وتم إنشاء فروع للجامعات الدولية بمصر والتوسع فيها مؤخرًا".

وأكد وزير التعليم العالي: "وفرنا محفزات للبحث العلمي وتحديث البيئة التشريعية المحفزة للبحث العلمي، وزيادة التمويل المخصص للبحث العلمي، وتوظيف البحث العلمي لخدمة قضايا التنمية المستدامة للدولة".

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وختم الوزير كلمته قائلاً: "النهضة الحقيقية لن تكون إلا بالعلم والبداية الحقيقية بتطوير التعليم".

وافتتح الرئيس السيسي، ظهر اليوم، فعاليات المنتدى الذي يعقد بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستمر المنتدى حتى بعد غدٍ السبت، ويشارك في فعالياته حوالي 2000 شخصية من بينهم كبار المسؤولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي.

يستهدف المنتدى خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمى والابتكار من خلال مناقشات حوارية تتناول عددًا من القضايا المطروحة عالميًا بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.