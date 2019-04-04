الأحد.. قطع المياه عن مدينة قليوب 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن منطقة قليوب المحطة وضعفها عن مدينة قليوب يوم الأحد الموافق 7/4/2019 من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً؛ لإصلاح عطل بخط المياه الرئيسي لمدينة قليوب.

وأهابت الشركة، في بيان، الخميس، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما دبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.