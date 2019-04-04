السيسي يجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات قبل بدء المنتدى العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا، اليوم الخميس، مع المجلس الأعلى للجامعات.

وانطلقت أولى جلسات المنتدى العالمي الأول للتعليم والبحث العلمي عن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل، والذي يعقد بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستمر المنتدى حتى بعد غدٍ السبت، ويشارك في فعالياته حوالي 2000 شخصية من بينهم كبار المسؤولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي.

يستهدف المنتدى خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمى والابتكار من خلال مناقشات حوارية تتناول عددًا من القضايا المطروحة عالميًا بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.