رئيس "هواوي العالمية": نحن على أعتاب ثورة صناعية رابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال أندرو ويليامسون، نائب رئيس شركة هواوي العالمية للتخطيط الاستراتيجي، إنه على الرغم من امتلاك الجميع للهواتف المحمولة إلا أن هناك معاناة من نمو اقتصادي بطئ، وبالتالي هناك فرق بين النمو الاقتصادي ومعدلات التكنولوجيا، ما يستدعي تحليل مدى تأثير التكنولوجيا على الاقتصاد.

وأضاف ويليامسون - خلال المشاركة في النسخة الأولى من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي المصري- الخميس، بحضور الرئيس السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم إجراء دراسة بالتعاون مع أكاديمية بريطانية أكدت أننا على أعتاب ثورة صناعية رابعة؛ نتيجة لما يحدث من تأثيرات كبيرة في مجالات الكمبيوتر.

وأكد نائب رئيس شركة هواوي العالمية للتخطيط الاستراتيجي، أن التطورات التي شهدتها التكنولوجيا منذ أواخر السبعينيات وحتى الآن تجعلنا نشعر بتفاؤل كبير، لافتًا إلى أنه ما من مجال لان يتم الاستعاضة بالإنسان الآلي عن العنصر البشري.

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وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويستمر المنتدى إلى بعد غدٍ السبت، ويشارك في فعالياته حوالي 2000 شخصية من بينهم كبار المسؤولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي.

يستهدف المنتدى خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمى والابتكار من خلال مناقشات حوارية تتناول عددًا من القضايا المطروحة عالميًا بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.