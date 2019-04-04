قاصر تشنق نفسها داخل غرفتها في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تُكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات انتحار فتاة لا تتعد الـ 16 من العمر شنقا داخل منزلها بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة داخل غرفتها بدائرة القسم.

كشفت المعاينة الأولية أن الجثة لفتاة ترتدي كامل ملابسها، ولا توجد بها إصابات ظاهرية سوى حز بالرقبة، في الوقت الذي رجحت أسرتها انتحارها لمرورها بأزمة نفسية.

تم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.