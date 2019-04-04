محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان: وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إحدى الضربات الأمنية الكبيرة ضد مهربي المواد المخدرة، بالاشتراك مع القوات البحرية، حيث ضبطت عناصر تشكيل عصابي أثناء محاولتهم جلب المواد المخدرة لداخل البلاد مخزنة داخل سفينة في البحر الأحمر. ويرصد الخليج 365 بالأرقام نتائج المداهمة: - المتهمون: 9 متهمون (2 مصريين هاربين - 7 أجانب) - الهيروين المضبوط: 2 طن و147 كيلو جرامًا Advertisements - الآيس المضبوط: 99 كيلو جرامًا - القيمة المالية للمخدرات المضبوطة: 2 مليار و50 مليون جنيه - المبالغ المضبوطة في سفينة التهريب: 305 آلاف ريال إيراني و3375 روبية باكستاني و171 دولار أمريكي - ضبط 4 هواتف محمولة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. تفاصيل إحباط أكبر صفقة لتهريب المخدرات في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.