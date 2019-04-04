جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، توجيه حملاتها الأمنية لإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها ولاسيما القادمة والمتجهة إلى منطقة سيناء وتمشيط المناطق المتاخمة والمطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام والقوات المسلحة، لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام .

ونجحت الجهود الأمنية خلال 10 أيام في ضبط 7 قضايا مخدرات، 16 قضية تهريب بضائع، وقضية أجهزة مزود بكاميرات دون تصريح وقضية سرقة، 2 قطعة سلاح أبيض، 11 قضية دخول دائرة بدون تصريح، 7 قضايا صيد بدون تصريح، 6 قضايا عدم حمل تحقيق شخصية .

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط قضية مخالفة مسطح مائي 11 قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص، 48 قضية انتهاء مدة التصريح، 19 قضية صعود باخرة بدون تصريح، تأمين 496 باخرة، وفحص 1975 عقار متاخمة للمجرى الملاحي، فحص 23 محلات وكافتيريات، فحص 712 قطعة أرض زراعية ومزارع، وفحص 8602 سيارة، وضبط 15 مخالفة مرورية، 704 جنائي ايجابي، تنفيذ 22 حكم جناية، وتنفيذ 919 حكم حبس، تنفيذ 35 حكم غرامة.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.