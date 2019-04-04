أخبار مصر | للسنة الثانية على التوالي.. دهب و شرم الشيخ يشهدان فعاليات مهرجان "سيناء آمنة ٢" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للسنة الثانية على التوالي.. دهب و شرم الشيخ يشهدان فعاليات مهرجان "سيناء آمنة ٢" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدًا الجمعة ٥ ابريل، فعاليات مهرجان "سيناء آمنة ٢" التي تنظمها مجموعة ايجيبت رايدرز Egypt Ridersلقيادة الدراجات النارية بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وبرعاية هيئه تنشيط السياحه ونادي السيارات والتي تستمر فعاليتها حتى يوم ١٠ أبريل، وتهدف المسيرة التي تبدأ من القاهرة مرورًا بدهب ثم شرم الشيخ لالقاء الضوء على بعض المعالم السياحية في سيناء وترسيخ مفهوم السياحة الداخلية وتعزيز مفهوم الأمن، والذي تعيشه محافظة سيناء رغم الحرب على الأرهاب، كما أنها محاولة لتسليط الضوء على نوع مختلف من الرياضات الفردية تحتضنه أرض الفيروز.

وتأتي النسخة الثانية من مهرجان "سيناء أمنة " هذا العام برعاية صندوق مكافحة الادمان التابع لوزراة التضامن الأجتماعي، على ان يشارك في المهرجان ١٠٠ دراجة نارية من القاهرة والأسكندرية، ويعد المهرجان جزء من المسئولية المجتمعية لمجموعة راكبي الدراجات النارية في تشجيع الشباب على التغلب علي ظاهره الإدمان بممارسه الهوايات مثل ركوب الدراجات الناريه والسفر.

جدير بالذكر ان المهرجان قد لاقي أقبالا كبيرًا في نسخته الأولى في مارس ٢٠١٧.