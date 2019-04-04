أخبار مصر | 'العامة للاستعلامات' تطلق موقع إلكتروني عن إفريقيا باللغة الصينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'العامة للاستعلامات' تطلق موقع إلكتروني عن إفريقيا باللغة الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات، موقع إلكتروني شامل عن أفريقيا باللغة الصينية، وذلك ضمن المواقع التي تضمها البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة بالعديد من اللغات (7 لغات حتى الآن).

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي بعد أن تزايدت في السنوات الماضية الاهتمام المتبادل بين الصين والقارة الأفريقية، بالإضافة إلى تضاعف الاستثمارات الصينية في العديد من الدول الافريقية في كافة المجالات، فضلاً عن التنسيق السياسي والاستراتيجي الذي يجسده المنتدى الصيني الأفريقي، الذي يواصل مؤتمراته منذ أكثر من 15 عامًا، ورغم ذلك عانت كل من أفريقيا والصين من غياب أدوات حديثة ومباشرة للتواصل الإعلامي، خاصة من جانب القارة الأفريقية التي لم تبادر حتى الآن أي من دولها أومؤسسات الاتحاد الأفريقي، إلى إيجاد وسيلة اتصال باللغة الصينية تخاطب الشعب الصيني.

وأوضحت الهيئة أنها أطلقت الموقع الإلكتروني، انطلاقًا من هذا الواقع، وفي إطار دور مصر الأفريقي كرئيس للاتحاد الإفريقي للعام الحالي 2019.

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة، بأن الموقع الجديد الصادر باللغة الصينية، يتضمن معلومات عن مصر وسياستها ومواقفها، وكافة الجوانب الثقافية والاقتصادية والتغطيات الإخبارية اليومية.

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وأضاف أنه يضم أيضًا معلومات عن جميع الدول الأفريقية، واستعراض يومي لأهم الأخبار ومقالات الصحف الأفريقية والصينية، ومجالات التعاون المشترك بين الطرفين، إلى جانب قاعدة معلومات عن الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، وكذلك المنتدى الصيني الأفريقي.

وأكد "رشوان" أن هذا الموقع يعد نافذة عن أفريقيا إلى الشعب الصيني، وإطلاق هذه النافذة من مصر يجسد مكانة مصر في القارة الأفريقية، ويقدم إفريقيا إلى الصين بعيون مصرية.

ولفت رئيس الهيئة إلى التحديث اليومي الشامل لكل المواد الإعلامية على البوابة الالكترونية "مصر - أفريقيا" بكل اللغات، إضافة إلى استمرار الهيئة في تنفيذ الأنشطة الإعلامية الأخرى المرتبطة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.