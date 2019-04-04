أخبار مصر | 'العامة للاستعلامات' تتلقى برقية شكر من التلفزيون الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'العامة للاستعلامات' تتلقى برقية شكر من التلفزيون الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، شكر وتقدير من التلفزيون الفرنسي الحكومي "France2" على الجهود والتسهيلات الإعلامية التي قدمها المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، أثناء زيارتهم لمصر في الشهرين الماضيين، لإعداد حلقتين عن الملك رمسيس الثاني، وحلقة خاصة عن الملك توت عنخ آمون، تمت إذاعتهم في أوقات المشاهدة الأعلى بباريس، في أمسية خاصة عن مصر في نهاية شهر مارس الماضي، وذلك أثناء احتفال العاصمة الفرنسية باريس بمعرض الملك توت عنخ آمون.

وتعد قناة التلفزيون الفرنسي من أبرز الشركاء لمعرض توت عنخ أمون "كنوز الفرعون الذهبي".

يأتي احتفال التلفزيون الفرنسي بالحضارة الفرعونية، خاصة في ظل الاكتشافات الأثرية في الآونة الأخيرة، واهتمام دول العالم بإبراز تلك الاكتشافات؛ حيث بلغ عدد الوفود الإعلامية الزائرة لمصر في العام الماضي 250 وفدًا، يمثلون قنوات تلفزيونية وشركات إنتاج عالمية من مختلف دول العالم، وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية.