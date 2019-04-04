أخبار مصر | عبد الحميد أباظة يطالب وزيرة الصحة بإعلان الأرقام النهائية لمرضى فيروس "سي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحميد أباظة يطالب وزيرة الصحة بإعلان الأرقام النهائية لمرضى فيروس "سي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان الأسبق، خلال المؤتمر الدولي الطبي التاسع عشر، أنه شارك في هذا المعرض الطبي منذ دورته الأولى، وحتى التاسعة عشر الحالية، وتوجد تنافسية قوية للشركات المصرية، وهو دليل على التطور الصناعي في المجال الطبي، وهو شئ تفخر به مصر.

وأضاف، أن مبادرة 100 مليون صحة، تنهي فيروس سي، وكان حلما كبيرا للحكومة منذ عقد من الزمان، وتصل مصر إلى المستويات العالمية في ذا الصدد، مشيرا ان مؤسسة الرئاسة هي من حركت كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للتعاون للقضاء على فيروس سي، وذلك بعد نجاح علاج فيروس سي الموجود حاليا، موضحًأ أن المبادرة الرئاسية قضت على الطاعون المصري، الذي كان يوهم كل من يصاب به أنه على فراش الموت، وأصبح علاجه مثل الأنفلونزا.

وطالب وزيرة الصحة، بإعلان الأرقام النهائية لمرضى فيروس سي، والتوزيع الجغرافي المرضى في مصر، وكذلك الفئات العمرية المصابة، وهي خطوة لرصد الواقع، ومقاومته.

تضمنت الجلسة الأولى مناقشات حول التحاليل الطبية وأهميتها، وعرض العميد دكتور طارق طه، رئيس قسم المناعة والحساسية بمعامل مستشفيات القوات المسلحة، محاضرة عن التحاليل الطبية، والتطبيقات الصحيحة لها، ودور المعامل والتحاليل في تشخيص الأمراض الفيروسية، واهمية الاكتشاف المبكر للأمراض، حيث توفر الكثير في العلاج، ومعاناة طويلة قد يمر بها المريض في حالة تأخر اكتشاف المرض الذي يعاني منه.

ثم عرض الأستاذ الدكتور أحمد شاهين، أستاذ التحاليل الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة الزقازيق، ضرورة وأهمية الحقن الآمن، كما القى اللواء دكتور ممدوح البهنساوي، الأستاذ بالأكاديمية الطبية العسكرية، عرضا طبيا للحضور.

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حضر الافتتاح، الدكتور شريف عزت رئيس غرفة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور مدحت رزيق عضو شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة الأسبق، وممثلي وزارتي الصناعة والصحة، وعدد من الجهات المعنية بالدولة، والشخصيات العامة.

كما حضر الافتتاح سفراء الدول الأخرى المشاركة والملاحق الطبية والتجارية للسفارات التابعة لها، وهي أنجولا، بوركينا فاسو، الجابون، كينيا، جنوب السودان، أوغندا، الكاميرون، غينيا الاستوائية، جورجيا، غانا، مالي، تنزانيا، زامبيا، نيجيريا، أثيوبيا، موزمبيق.

حضر الافتتاح، الدكتور شريف عزت رئيس غرفة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور مدحت رزيق عضو شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة الأسبق، وممثلي وزارتي الصناعة والصحة، وعدد من الجهات المعنية بالدولة، والشخصيات العامة.

كما حضر الافتتاح سفراء الدول الأخرى المشاركة والملاحق الطبية والتجارية للسفارات التابعة لها، وهي أنجولا، بوركينا فاسو، الجابون، كينيا، جنوب السودان، أوغندا، الكاميرون، غينيا الاستوائية، جورجيا، غانا، مالي، تنزانيا، زامبيا، نيجيريا، أثيوبيا، موزمبيق.

