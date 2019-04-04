أخبار مصر | عاجل.. السيسي يشارك في المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يشارك في المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، كان قد أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح صباح اليوم الخميس، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والذي يعقد تحت عنوان "بين الحاضر والمستقبل" وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.