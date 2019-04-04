أخبار مصر | افتتاح أكبر معرض طبي دولي بحضور سفراء 16 دولة بمركز القاهرة الدولي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح أكبر معرض طبي دولي بحضور سفراء 16 دولة بمركز القاهرة الدولي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح صباح اليوم الخميس، المعرض الطبي الدولي التاسع عشر، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمدينة نصر، بحضور عدد من كبار رجال الدولة، والحكومة، والشخصيات العامة، و16 سفيرا للدول الأفريقية المشاركة في المعرض، برعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، يأتي ذلك تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة عدد من المسئولين.

قال الدكتور عادل فهمي، مقرر المعرض والمؤتمر الدولي الطبي التاسع عشر، إن المعرض يشارك فيه 420 كيانا اقتصاديا وطبيا من الدول الأفريقية، من مصر و16 دولة أخرى، ويوجد به كافة التجهيزات الطبية، والأجهزة والمعدات وكافة المستهلكات، لكل أنواع المنشآت الصحية، وبأحدث التقنيات، ومنها معامل التحاليل، والعيادات الطبية، وغيرها، مع إتاحة برامج تمويلية والبيع بالتقسيط، من خلال المشاركة القوية لأكبر المصانع الوطنية المصرية في المجال الطبي.

وأكد أن المؤتمر العلمي المنعقد تحت عنوان "صحة وطن"، يعرض من خلال ورش العمل والجلسات، على مدار انعقاده في الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجاري، عددا من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، باعتبارها مبادرة ناجحة، تهدف إلى القضاء على الأمراض الغير سارية لدى المصريين، بدءا من سن 15 سنة، وذلك في كافة تخصصاتها من فيروس سي وقلب وضغط وسمنة وأنيميا وتقزم، وكذلك لعرض تلك التجربة الرائدة كنموذج ناجح، للاسترشاد بها ونقلها إلى سفراء ووفود الدول المشاركة، في إطار أهداف التنمية المستدامة، والمشاركة المجتمعية عربيا وأفريقيا.

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كما يناقش المؤتمر من خلال الخبراء والمتخصصين والأساتذة، أمراض الدم، والكبد، والسكر، والقلب، والضغط، والتغذية العلاجية، والتحاليل الطبية، والطب المعملى، والجودة فى المعامل، وكيفية تطبيقها، والخلايا الجذعية وأهميتها والتطبيق الصحيح لها.

حضر الافتتاح، الدكتور شريف عزت رئيس غرفة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور مدحت رزيق عضو شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة الأسبق، وممثلي وزارتي الصناعة والصحة، وعدد من الجهات المعنية بالدولة، والشخصيات العامة.

كما حضر الافتتاح سفراء الدول الأخرى المشاركة والملاحق الطبية والتجارية للسفارات التابعة لها، وهي أنجولا، بوركينا فاسو، الجابون، كينيا، جنوب السودان، أوغندا، الكاميرون، غينيا الاستوائية، جورجيا، غانا، مالي، تنزانيا، زامبيا، نيجيريا، أثيوبيا، موزمبيق.