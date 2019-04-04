أخبار مصر | اتفاقية تعاون بين 'الأعلى للإعلام' والأكاديمية العربية للعلوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاقية تعاون بين 'الأعلى للإعلام' والأكاديمية العربية للعلوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين في المجالات الإعلامية والأكاديمية والتخصصية ذات الاهتمام المشترك، بشكل يرسخ العلاقة بين الجانبين، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء.

ووقع المذكرة كل من: الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، في حضور المسئولين من الجانبين.

وبموجب المذكرة، يتعاون الجانبان في التدريب والبحوث والاستشارات من أجل الاستفادة من خبرات كل منهما في المجالات الأكاديمية والإعلامية؛ بحيث يتم التعاون بين معهد التدريب بالمجلس والأكاديمية، في تقديم دورات متخصصة ودبلومة متخصصة في مجال الإعلام، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في الأكاديمية، وذلك من خلال اتفاقية تعاون منفصلة.

ويأتي ذلك لرعاية لكافة الأنشطة الأكاديمية إعلاميًا ونشرها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتوفير فرص تدريب لطلبة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية بوسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب المشاركة في المشروعات الإعلامية العربية التي تساعد في دعم العمل العربي المشترك.

وبموجب الاتفاقية يتم التنسيق مع المجلس، للاستضافة الدورية للإعلاميين الأفارقة لمدة يومين بمقر الأكاديمية، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في الأكاديمية.

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وأكدت الأكاديمية أنها تقون بإتاحة دراسة برامج الدراسات العليا بالإدارة (الماجستير المهني والدكتوراة المهنية) إلى العاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويتم منح الذين الذين يرغبون بالدراسة بالأكاديمية نسبة خصم على الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا في الإدارة، بشرط انطباق قواعد القبول والتسجيل المعمول بها بكلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية، والتحاق عدد لا يقل عن 5 دارسين في بداية كل فصل دراسي على حدى، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في الأكاديمية، ونسبة خصم على الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا في ال ودارة، بشرط انطباق قواعد القبول والتسجيل المعمول بها بكلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية، والتحاق عدد لا يقل عن 20 دارسًا في بداية كل فصل دراسي على حدى، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في الأكاديمية.

وصرح الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، بأن الأكاديمية تحرص على تعزيز التعاون مع المجلس، مؤكدًا أن المذكرة تأتي بمثابة تأكيد وتوثيق للتعاون، للاستفادة من الخبرات المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم هذا المجال.

وأضاف: "كلنا ثقة بأن هذا التعاون سيثمر عن نتائج طيبة، من خلال امداد طلاب الأكاديمية بالمهارات والخبرات اللازمة لتسهيل دخولهم إلى المجال الإعلامي في المستقبل".

وأكد "عبدالغفار" أن هذه الاتفاقية ستمكن طلبة الأكاديمية من التدريب واكتساب المهارات المهنية والتقنية في مجال صناعة الإعلام، عن طريق التعاون مع أصحاب الخبرة والاختصاص، مما يسهم في تخريج طلبة إعلام مزودين بكافة المهارات العلمية والعملية لديهم القدرة على التنافس في سوق العمل المحلي والإقليمي.