أخبار مصر | مصر تستعيد 8 قطع أثرية مسروقة منذ 2011

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تستعيد 8 قطع أثرية مسروقة منذ 2011 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية في استرداد، ثمان قطع أثرية كانت قد تم التحفظ عليها بولاية بافاريا بألمانيا بعد سرقتهما وتهريبها خارج البلاد بطريقة غير شرعية في أعقاب حالة الانفلات الأمني عام 2011.

وقال شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن السلطات الألمانية قامت بتسليم تلك القطع عقب التحفظ عليها في ولاية بافاريا الألمانية إلى مسئول الملف الثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية ببرلين في شهر فبراير الماضي.

وأكد عبد الجواد أنه فور ذلك اتخذت وزارة الآثار كافة الإجراءات اللازمة لإعادة القطع في أقرب وقت وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين.

وأشار عبد الجواد أن القطع عبارة عن مجموعة من الفخار تعود إلى الحضارة المصرية القديمة في فترة العصر المتأخر، كما أن أغلب القطع من الأواني الفخارية ذات الأشكال والأحجام المختلفة التي كان يستخدمها المصري القديم في أعمال الحياة اليومية.