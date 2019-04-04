أخبار مصر | عاجل.. رد قوي من وزير النقل على "كمسري باب" بمحطة بني سويف بسبب "الغنائم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد قوي من وزير النقل على "كمسري باب" بمحطة بني سويف بسبب "الغنائم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، محطة بني سويف، اليوم، برفقة محافظ بنى سويف المستشار هانى عبد الجابر ورئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان.

وقال الوزير، لأحد مشرفي القطارات "كمسارى باب": "أنتم بتحصلوا على الحافز كبقية الموظفين، ويجب ألا تستعجلوا الزيادات قبل أن نقضى على التهرب من الدفع، ولما نحقق الأرباح هنبقي نفكر في توزيع الغنائم".

وتابع الوزير "لن نعطي للمتكاسل حافزًا، والأولوية في العطاء للمنتج مطالبا بضرورة توجيه الكمسارية للركاب بالذهاب إلى شباك التذاكر بدلا من إجبارهم على قطع تذكره بالغرامة طالما لم يركب القطار بعد".