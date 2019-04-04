أخبار مصر | "رمد الأزهر" بأسيوط يطلق مؤتمر "الجديد حول القرنية والجراحات الانكسارية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رمد الأزهر" بأسيوط يطلق مؤتمر "الجديد حول القرنية والجراحات الانكسارية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم قسم الرمد بجامعة الأزهر فرع أسيوط، أمس الأربعاء، المؤتمر العلمي السنوي للقسم تحت عنوان (القرنية والجراحات الانكسارية الأساسيات والتحديات) بتعاون ورعاية أوركيديا للصناعات الدوائية.

حضر المؤتمر عدد من كبار أساتذة القرنية، في مصر، من بينهم دكتور أحمد المصري، أستاذ ورئيس قسم الرمد بطب الاسكندرية، ودكتور محمود إسماعيل، الأستاذ بطب الأزهر بالقاهرة، ودكتور أشرف خلف الحسيني، الأستاذ بطب أسيوط ود. محمد سعد عبد الرحمن، أستاذ ورئيس قسم الرمد السابق بطب أسيوط، ودكتور إيهاب عثمان الأستاذ المساعد بطب الإسكندرية، ودكتور كريم جاب الله، الأستاذ المساعد بطب حلوان، ودكتور محمد إقبال الأستاذ المساعد بطب سوهاج، ودكتور خالد عبد العظيم المدرس بطب أسيوط، والدكتور أسعد نور الدين المدرس بطب الأزهر بأسيوط، والدكتور إبراهيم عامر المدرس بطب الأزهر بأسيوط، والدكتور مصطفى لطفى المدرس المساعد بطب الأزهر بأسيوط.

وأكد الدكتور محمد المدثر، رئيس قسم الرمد بطب الأزهر بأسيوط، أن المؤتمر ناقش في 4 جلسات علمية عدد من الموضوعات فناقشت الجلسة الأولى الأساسيات التي يتم بموجبها إجراء جراحات تصحيح الإبصار والحديث عن مختلف أنواع الفحوصات التي يتم عملها لتقييم مرضى عيوب الإبصار وبيان مدى لياقتهم لإجراء مثل هذه الجراحات، وناقشت الجلسة الثانية كيفية التعامل مع مرض القرنية المخروطية كونه من أشهر الأمراض التى تصيب القرنية وأكثرها شيوعًا ومناقشة بعض الحالات الصعبة.

وأوضح المدثر، أن الجلسة الثالثة ناقشت الخطوط الرئيسية والقواعد الحاكمة في التعامل مع مرض القرنية المخروطية والليزك السطحي واستخدام الليزك فى علاج طول النظر الشيخوخى وجراحات ترقيع القرنية وكذلك الحديث حول الأنواع المختلفة لقرح القرنية وكيفية علاجها، فيما ناقشت الجلسة الختامية الجراحات الإنكسارية وكونها ليست دائمًا سهلة وميسورة ودار نقاش حول الحالات بالغة الصعوبة وكيفية التعامل معها.

من ناحيته، أكد الدكتور أسامة عباس رئيس مجلس ادارة اوركيديا للصناعات الدوائية ان التعاون مع قسم رمد اسيوط في تنظيم المؤتمر ياتى ضمن استراتيجية اوركيديا الهادفة الى دعم واثراء مجال طب العيون في مصر بمزيد من اللقاءات العلمية الجادة ونقل الخبرات حول كل جديد في طب العيون ودعم اقسام الرمد بالجامعات المصرية لكى تقوم بدورها في تخريج كوادر طبية تواكب الاحدث في طب العيون عالميا.