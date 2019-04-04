أخبار مصر | مصر للطيران للأعمال الفنية تضم عملاء جدد إلى هناجر الصيانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران للأعمال الفنية تضم عملاء جدد إلى هناجر الصيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن مصر للطيران تسعى إلى تنفيذ خطط التطوير لمواجهة التحديات التي يشهدها صناعة النقل الجوي وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية في مجال صيانة وعمرة الطائرات وأكد أن خطط الشركة تستهدف جذب المزيد من العملاء و تعظيم العائد وزيادة الأرباح، حيث استقبلت هناجر شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية طائرتين تابعتين لشركة MyWay Airlines من جورجيا وشركة Orange2fly اليونانية أحدث العملاء الأوروبيين المنضمين لخدمات الصيانة بالهناجر.

وفي هذا السياق صرح المهندس مصطفى علي الدين رئيس مجلس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن استراتيجية الشركة حالياً تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الفنية التي يتم تقديمها للعملاء من خارج مجموعة مصر للطيران بالإضافة إلى التوسع لجذب المزيد من العملاء من خلال الاحتفاظ بالاعتمادات الفنية من الجهات الدولية والمحلية والارتقاء بالمستوى الفني للأطقم الفنية باستمرار تدريبهم على مختلف طرازات الطائرات الحديثة ومحركاتها وأجزائها مما أثمر عن وصول عدد عملاء شركة مصر للطيران للصيانة إلى 157عميلا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف علي الدين انه تم الانتهاء من أعمال صيانة الطائرة التابعة لشركة MyWay Airlines الجورجية من طراز بوينج B737-800 حيث أجرت كشف صيانة ودهان للطائرة بالكامل ويعد هذا هو التعاون الفني الأول من نوعه مع شركة MyWay Airlines.

ومن جانبه توجه السيد نيوكولوز أليكسيشفيلي Nikoloz Aleksishvili مدير الصيانة بشركة MyWay Airlines بالشكر للطاقم الفني لمصر للطيران للصيانة لإنجاز الكشف الفني ودهان الطائرة في التوقيت المحدد و أنه لمس حرصا كبيرا على تنفيذ الأعمال الفنية بدقة عالية وجودة متميزة وهذا ما يؤكد حسن اختيارهم لشركة مصر للطيران للصيانة. وأوضح السيد أليكسيشفيلي أن الشركة الجورجية ترغب في استمرار التعاون الفني مستقبلا مع شركة مصر للطيران للصيانة نظرا للاعتمادات العالمية والالتزام والمستوى الفني العالي للأطقم الفنية.

Advertisements

وفي نفس السياق تجري الأطقم الفنية لشركة مصر للطيران للصيانة كشف صيانة ثقيلة لطائرة شركة Orange2fly اليونانية من طراز ايرباص A320 كما تعاقدت الشركة لتقديم خدمات الصيانة اليومية بمحطتي شرم الشيخ والغردقة لعدد 34 رحلة شهريا.

ومن جانبه أشاد السيد ستافروس لامبروس ممثل شركة Orange2fly بالمستوى الفني الراقي للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة وأفاد أن مستوى الجودة المتميز والسمعة الطيبة التي تتمتع بها شركة مصر للطيران للصيانة كانت أساس التعاقد. وأوضح لامبروس عن مدى تقديره للتعاون المستمر من كافة العاملين ورغبة الشركة اليونانية في توسيع نطاق التعاون الفني خلال الفترة المقبلة.

وأكد علي الدين أن شهر مارس شهد نشاطا مكثفا بهناجر شركة مصر للطيران للصيانة بتقديم خدمات الصيانة الثقيلة والدورية لعدد 15 طائرة من مختلف الطرازات لشركات طيران محلية وعربية وإفريقية وأوروبية من بينها شركة طيران ناس السعودية وHifly البرتغالية واير مدغشقر الناقل الوطني لدولة مدغشقر إلى جانب المصرية العالمية للطيران وفلاي ايجيبت والنيل للطيران