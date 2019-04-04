أخبار مصر | البرلمان العربي يعقد ورشة العمل السنوية رفيعة المستوى لمسؤولي إدارات التدريب والتطوير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يعقد ورشة العمل السنوية رفيعة المستوى لمسؤولي إدارات التدريب والتطوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي يسعى لبلورة برامج تدريبية عالية المستوى تؤسس لمنهجية عربية للتدريب البرلماني وفقاً للاحتياجات الفعلية للأمانات العامة في المجالس والبرلمانات العربية، مستندةً على الجوانب التطبيقية وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة، لرفع كفاءة الكوادر العاملة في الأمانات العامة للبرلمانات والمجالس العربية.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي - التي ألقاها نيابةً عنه السيد عبد العظيم البابلي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي - في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل السنوية رفيعة المستوى الثانية التي نظمها البرلمان العربي لمسؤولي التدريب في البرلمانات والمجالس العربية يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019م في القاهرة بمشاركة إثنتا عشرة أمانة عامة للمجالس والبرلمانات العربية.

وقال رئيس البرلمان العربي إن من الأهداف الرئيسة للبرلمان العربي - من خلال مركز البحوث والتدريب البرلماني التابع له - تعزيز الشراكة بين البرلمان العربي والبرلمانات والمجالس العربية في مجال تنمية المهارات لمنسوبي الأمانات العامة من خلال وضع أسس ومبادئ وأطر برامج ودورات تدريبية عالية المستوى تنشد التميز وتُقدم نماذج عربية يحتذى بها في مجال العمل البرلماني، وبلورة إستراتيجية عربية للتطوير البرلماني.

شارك في ورشة العمل التي رأسها الأمين العام المساعد للبرلمان العربي كل من: السيد فراس عدوان الأمين العام لمجلس النواب الأردني، والدكتور ياسر صقر الشيراوي القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب البحريني، والسيدة كريمة محمد العباسي مدير إدارة الموارد البشرية بمجلس الشورى البحريني، والشيخ علي آل مشبب مدير عام التدريب والتطوير بالأمانة العامة لمجلس الشورى السعودي، والسيد خالد بن جمعة الهاشمي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بمجلس الدولة العُماني، والدكتور سالم بن حمود الحراصي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بمجلس الشورى العُماني، والسيدة سمية جمعة الله جابو الأمين العام المساعد للشؤون العامة بالمجلس الوطني السوداني، والسيدة عالية الفضلي رئيس قسم تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية بالأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي، والدكتور أحمد حلمي مدير المعهد البرلماني بمجلس النواب المصري، والمهندس زياد فرج سالم مدير إدارة التدريب بمجلس النواب الليبي.