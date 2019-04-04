مصر | الحبس سنة لربة منزل لاتهامها بترويج عملة مقلدة

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمة "وفاء محمد" بالحبس سنة، لاتهامها بترويج عملة مقلدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي ومحمود عبد المنعم القرموطي و محمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمة تهمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد للترويج مع علمها بأمر تقليدها، كما ووجهت النيابة تهمة الشروع في ترويح العملة الورقية المضبوطة.