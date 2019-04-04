مصر | المؤبد لعامل لاتهامه بقتل طليقته بالبدرشين

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "صلاح رجب" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل طليقته بالبدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "صلاح رجب" بقتل طليقته المجنى عليها "فاطمة عبد الهادي" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بباعث الإنتقام، فأعد سلاحا أبيض " سكين " وتربص بها في طريقها إلى مسكن أمها حتي استكنت فيه فأبرز سلاحه وهرع إليها ففرت فتتبعها حتي ظفر بها وإنهال عليها طعنا قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.