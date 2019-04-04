مصر | ضبط عاطلين وبحوزتهما 25 كيس استروكس و12 قطعة حشيش بالمطرية

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ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على عاطلين وبحوزتهم 25 كيس استروكس و12 قطعة حشيش بالمطرية.

وردت معلومات لمباحث قسم شرطة المطرية تفيد بقيام محمد م، حسام ع، عاطلين، بترويج المواد المخدرة وبيعها علي الشباب وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 25 كيس استروكس، 12 قطعة حشيش، 2300 جنيه، من متحصلات تجارتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات

